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النادي الصفاقسي: نبيل الكوكي مدربا جديدا للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/nabilkouki.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 08:30 قراءة: 0 د, 28 ث
      
-اعلن النادي الرياضي الصفاقسي مساء يوم الثلاثاء عن تعيين نبيل الكوكي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم الى غاية 2027 وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي .

يذكر ان نبيل الكوكي سبق له الاشراف على الدكة الفنية للنادي الصفاقسي في عديد المواسم 2010-2011-2012 و 2022 و 2023 و 2024.

كما كانت للكوكي عديد التجارب التدريبية في اندية النادي الافريقي و قوافل قفصة و النادي البنزرتي و الملعب التونسي وكذلك خارجيا مع الهلال السوداني و شباب اهلي بوعريرج ووفاق سطيف وشباب بلوزداد (الجزائر) و الرمثاء و الفيصلي (الاردن) والمصري البورسعيدي.
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