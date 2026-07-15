مستقبل المرسى يضم لاعب الوسط الكوني خلفة

اعلن مستقبل المرسى عبر صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الوسط الكوني خلفة لمدة موسمين قادما من الترجي الجرجيسي.وسبق لخلفة (29 عاما) أن لعب أيضا مع اتحاد تطاوين وأولمبيك سيدي بوزيد فضلا عن خوضه تجربة احترافية خارج تونس مع نادي ظفار العماني.ونشط مستقبل المرسى بشكل مكثف خلال هذا الميركاتو الصيفي وتمكن من تعزيز صفةفه بالمدافع عامر العمراني ومتوسط الميدان الدفاعي الايفواري ليهي أورييل ديباما والحارسين حمزة بن شريفية ومحمد أمين بن بريك والمدافعين فارس المسكيني ومحمد أمين كشيش والظهير الأيمن نضال بن حاج عمر ومتوسط الميدان الهجومي هارون العياري.وكان مستقبل المرسى استأنف تحضيراته استعدادا للموسم الرياضي القادم 2026-2027 تحت إشراف مدربه الجديد عماد بن يونس.