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وزير الداخلية يطلع على مدى جاهزية وحدات الحماية المدنية لمجابهة الحرائق

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 08:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تحول وزير الداخلية، خالد النوري مساء يوم الثلاثاء إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية، لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية اثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات.

وقد اطلع الوزير، وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية، على مدى جاهزية مختلف الوحدات وعلى الامكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها لضمان نجاعة وسرعة التدخل، كما تابع وبصورة مباشرة تطور الوضع الميداني وسير عمليات التدخل لمجابهة الحرائق ببعض المناطق الغابية وآليات التنسيق بين مختلف الاطراف المتداخلة.


وأكد وزير الداخلية، بالمناسبة، على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتدخلة، بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية، مع مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة.
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