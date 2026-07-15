مونديال 2026: ديشامب: "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام إسبانيا"

اعترف مدرب المنتخب الفرنسيبأفضلية المنتخب الإسباني، عقب خسارة "الديوك" أمام "لاروخا" بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن لاعبيه لم يقدموا المستوى المطلوب في مواجهة أحد أقوى منتخبات البطولة.وقال ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فريقه واجه صعوبات إضافية بسبب التغييرات الاضطرارية، موضحا أن إصابة المدافعأثرت على توازن الفريق، كما اضطر إلى استبدالبعد حصوله على بطاقة صفراء، تفاديا لإمكانية طرده.وأضاف:وأشاد ديشامب بالمنظومة الدفاعية للمنتخب الإسباني، قائلا:وعن أجواء غرفة الملابس، أكد المدرب الفرنسي أن خيبة الأمل كانت كبيرة، مضيفا:وختم ديشامب تصريحاته قائلا: