JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:32 Tunis

مونديال 2026: ديشامب: "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام إسبانيا"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a57325f759732.25389279_qihlnmjefgkpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 06:49 قراءة: 1 د, 7 ث
      
اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب بأفضلية المنتخب الإسباني، عقب خسارة "الديوك" أمام "لاروخا" بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن لاعبيه لم يقدموا المستوى المطلوب في مواجهة أحد أقوى منتخبات البطولة.

وقال ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان يتعين علينا، أمام منتخب قوي مثل إسبانيا، أن نكون في أفضل حالاتنا، لكننا للأسف لم نكن كذلك. لقد استحوذوا على الكرة معظم فترات اللقاء وفرضوا إيقاعهم، وكانوا الطرف الأفضل دون شك."


وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فريقه واجه صعوبات إضافية بسبب التغييرات الاضطرارية، موضحا أن إصابة المدافع ويليام ساليبا أثرت على توازن الفريق، كما اضطر إلى استبدال أدريان رابيو بعد حصوله على بطاقة صفراء، تفاديا لإمكانية طرده.


وأضاف: "رغم كل هذه الظروف، أعتقد أن إسبانيا استحقت التأهل إلى النهائي."

وأشاد ديشامب بالمنظومة الدفاعية للمنتخب الإسباني، قائلا: "لقد دافعوا بقوة وانضباط كبيرين، ولم يتركوا لنا سوى مساحات ضيقة للغاية. في المقابل، ارتكبنا عدة أخطاء حالت دون تقديم أسلوب لعبنا المعتاد."

وعن أجواء غرفة الملابس، أكد المدرب الفرنسي أن خيبة الأمل كانت كبيرة، مضيفا: "اللاعبون محبطون تماما، وهذا أمر طبيعي، فالإقصاء من نصف نهائي كأس العالم مؤلم للغاية. كانت لدينا طموحات كبيرة، لكننا نشعر الآن بخيبة أمل شديدة."

وختم ديشامب تصريحاته قائلا: "علينا تقبل الهزيمة وتهنئة المنتخب الإسباني على أدائه. ما تزال أمامنا مباراة الترتيب، وسنسعى إلى الفوز بها لإنهاء مشاركتنا في البطولة بأفضل صورة ممكنة. وسأظل فخورا بما قدمه هذا الفريق."
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332924

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet42°
34° Babnet
الــرياح:
2.6 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-30
41°-28
45°-30
43°-30
43°-30
  • Avoirs en devises 23150,4
  • (14/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37540 DT
  • (14/07)
  • 1 $ = 2,95410 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/07)     3702,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/07)   29270 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio