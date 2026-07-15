مونديال 2026: ديشامب: "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام إسبانيا"
اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب بأفضلية المنتخب الإسباني، عقب خسارة "الديوك" أمام "لاروخا" بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن لاعبيه لم يقدموا المستوى المطلوب في مواجهة أحد أقوى منتخبات البطولة.
وقال ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان يتعين علينا، أمام منتخب قوي مثل إسبانيا، أن نكون في أفضل حالاتنا، لكننا للأسف لم نكن كذلك. لقد استحوذوا على الكرة معظم فترات اللقاء وفرضوا إيقاعهم، وكانوا الطرف الأفضل دون شك."
وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فريقه واجه صعوبات إضافية بسبب التغييرات الاضطرارية، موضحا أن إصابة المدافع ويليام ساليبا أثرت على توازن الفريق، كما اضطر إلى استبدال أدريان رابيو بعد حصوله على بطاقة صفراء، تفاديا لإمكانية طرده.
وأضاف: "رغم كل هذه الظروف، أعتقد أن إسبانيا استحقت التأهل إلى النهائي."
وأشاد ديشامب بالمنظومة الدفاعية للمنتخب الإسباني، قائلا: "لقد دافعوا بقوة وانضباط كبيرين، ولم يتركوا لنا سوى مساحات ضيقة للغاية. في المقابل، ارتكبنا عدة أخطاء حالت دون تقديم أسلوب لعبنا المعتاد."
وعن أجواء غرفة الملابس، أكد المدرب الفرنسي أن خيبة الأمل كانت كبيرة، مضيفا: "اللاعبون محبطون تماما، وهذا أمر طبيعي، فالإقصاء من نصف نهائي كأس العالم مؤلم للغاية. كانت لدينا طموحات كبيرة، لكننا نشعر الآن بخيبة أمل شديدة."
وختم ديشامب تصريحاته قائلا: "علينا تقبل الهزيمة وتهنئة المنتخب الإسباني على أدائه. ما تزال أمامنا مباراة الترتيب، وسنسعى إلى الفوز بها لإنهاء مشاركتنا في البطولة بأفضل صورة ممكنة. وسأظل فخورا بما قدمه هذا الفريق."
وقال ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان يتعين علينا، أمام منتخب قوي مثل إسبانيا، أن نكون في أفضل حالاتنا، لكننا للأسف لم نكن كذلك. لقد استحوذوا على الكرة معظم فترات اللقاء وفرضوا إيقاعهم، وكانوا الطرف الأفضل دون شك."
وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فريقه واجه صعوبات إضافية بسبب التغييرات الاضطرارية، موضحا أن إصابة المدافع ويليام ساليبا أثرت على توازن الفريق، كما اضطر إلى استبدال أدريان رابيو بعد حصوله على بطاقة صفراء، تفاديا لإمكانية طرده.
وأضاف: "رغم كل هذه الظروف، أعتقد أن إسبانيا استحقت التأهل إلى النهائي."
وأشاد ديشامب بالمنظومة الدفاعية للمنتخب الإسباني، قائلا: "لقد دافعوا بقوة وانضباط كبيرين، ولم يتركوا لنا سوى مساحات ضيقة للغاية. في المقابل، ارتكبنا عدة أخطاء حالت دون تقديم أسلوب لعبنا المعتاد."
وعن أجواء غرفة الملابس، أكد المدرب الفرنسي أن خيبة الأمل كانت كبيرة، مضيفا: "اللاعبون محبطون تماما، وهذا أمر طبيعي، فالإقصاء من نصف نهائي كأس العالم مؤلم للغاية. كانت لدينا طموحات كبيرة، لكننا نشعر الآن بخيبة أمل شديدة."
وختم ديشامب تصريحاته قائلا: "علينا تقبل الهزيمة وتهنئة المنتخب الإسباني على أدائه. ما تزال أمامنا مباراة الترتيب، وسنسعى إلى الفوز بها لإنهاء مشاركتنا في البطولة بأفضل صورة ممكنة. وسأظل فخورا بما قدمه هذا الفريق."
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