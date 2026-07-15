مونديال 2026: دي لا فوينتي: "فرنسا واجهت أفضل منتخب في العالم"

أشاد مدرب المنتخب الإسبانيبالأداء الذي قدمه لاعبوه عقب الفوز على فرنسا بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن منتخب "لاروخا" أصبح، في رأيه،وقال دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:وأعرب المدرب الإسباني عن إعجابه بالتطور المتواصل الذي يشهده منتخب بلاده، قائلا:وشدد دي لا فوينتي على أن تماسك المجموعة يمثل أحد أبرز أسرار نجاح المنتخب الإسباني، مؤكدا أنوبخصوص المباراة النهائية، أوضح المدرب الإسباني أنه لا يفضل مواجهة منتخب على آخر، مضيفا:وتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على فرنسا بهدفين دون رد، لينتظر الفائز من مواجهةالمقررة مساء اليوم الأربعاء.