مونديال 2026: دي لا فوينتي: "فرنسا واجهت أفضل منتخب في العالم"
أشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بالأداء الذي قدمه لاعبوه عقب الفوز على فرنسا بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن منتخب "لاروخا" أصبح، في رأيه، أفضل منتخب في العالم.
وقال دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنه كان يواجه أفضل منتخب في العالم. واللاعب الإسباني هو الأفضل أداء في العالم."
وأعرب المدرب الإسباني عن إعجابه بالتطور المتواصل الذي يشهده منتخب بلاده، قائلا: "هذا الفريق لا يتوقف عن إبهاري. هامش التطور لا حدود له. لقد كان الأمر بمثابة مسلسل متواصل، وكان هدفنا بلوغ المرحلة الحاسمة بأفضل جاهزية ممكنة، واليوم نحن في مستوى عال جدا في جميع الجوانب."
وشدد دي لا فوينتي على أن تماسك المجموعة يمثل أحد أبرز أسرار نجاح المنتخب الإسباني، مؤكدا أن "حسن اختيار رفاق الدرب أمر أساسي."
وبخصوص المباراة النهائية، أوضح المدرب الإسباني أنه لا يفضل مواجهة منتخب على آخر، مضيفا: "لا يهمني الأمر. أتمنى أن تكون الأرجنتين هي المنافس بسبب صداقتي مع ليونيل سكالوني، لكن مستوى إنقلترا مرتفع جدا أيضا."
وتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على فرنسا بهدفين دون رد، لينتظر الفائز من مواجهة إنقلترا والأرجنتين المقررة مساء اليوم الأربعاء.
وقال دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنه كان يواجه أفضل منتخب في العالم. واللاعب الإسباني هو الأفضل أداء في العالم."
وأعرب المدرب الإسباني عن إعجابه بالتطور المتواصل الذي يشهده منتخب بلاده، قائلا: "هذا الفريق لا يتوقف عن إبهاري. هامش التطور لا حدود له. لقد كان الأمر بمثابة مسلسل متواصل، وكان هدفنا بلوغ المرحلة الحاسمة بأفضل جاهزية ممكنة، واليوم نحن في مستوى عال جدا في جميع الجوانب."
وشدد دي لا فوينتي على أن تماسك المجموعة يمثل أحد أبرز أسرار نجاح المنتخب الإسباني، مؤكدا أن "حسن اختيار رفاق الدرب أمر أساسي."
وبخصوص المباراة النهائية، أوضح المدرب الإسباني أنه لا يفضل مواجهة منتخب على آخر، مضيفا: "لا يهمني الأمر. أتمنى أن تكون الأرجنتين هي المنافس بسبب صداقتي مع ليونيل سكالوني، لكن مستوى إنقلترا مرتفع جدا أيضا."
وتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على فرنسا بهدفين دون رد، لينتظر الفائز من مواجهة إنقلترا والأرجنتين المقررة مساء اليوم الأربعاء.
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