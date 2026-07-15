JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:32 Tunis

مونديال 2026: دي لا فوينتي: "فرنسا واجهت أفضل منتخب في العالم"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5731cbd62644.13162093_hojfkqimnlepg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 06:36 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بالأداء الذي قدمه لاعبوه عقب الفوز على فرنسا بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن منتخب "لاروخا" أصبح، في رأيه، أفضل منتخب في العالم.

وقال دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنه كان يواجه أفضل منتخب في العالم. واللاعب الإسباني هو الأفضل أداء في العالم."


وأعرب المدرب الإسباني عن إعجابه بالتطور المتواصل الذي يشهده منتخب بلاده، قائلا: "هذا الفريق لا يتوقف عن إبهاري. هامش التطور لا حدود له. لقد كان الأمر بمثابة مسلسل متواصل، وكان هدفنا بلوغ المرحلة الحاسمة بأفضل جاهزية ممكنة، واليوم نحن في مستوى عال جدا في جميع الجوانب."


وشدد دي لا فوينتي على أن تماسك المجموعة يمثل أحد أبرز أسرار نجاح المنتخب الإسباني، مؤكدا أن "حسن اختيار رفاق الدرب أمر أساسي."

وبخصوص المباراة النهائية، أوضح المدرب الإسباني أنه لا يفضل مواجهة منتخب على آخر، مضيفا: "لا يهمني الأمر. أتمنى أن تكون الأرجنتين هي المنافس بسبب صداقتي مع ليونيل سكالوني، لكن مستوى إنقلترا مرتفع جدا أيضا."

وتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على فرنسا بهدفين دون رد، لينتظر الفائز من مواجهة إنقلترا والأرجنتين المقررة مساء اليوم الأربعاء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332923

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet42°
34° Babnet
الــرياح:
2.6 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-30
41°-28
45°-30
43°-30
43°-30
  • Avoirs en devises 23150,4
  • (14/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37540 DT
  • (14/07)
  • 1 $ = 2,95410 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/07)     3702,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/07)   29270 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio