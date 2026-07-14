سفير تونس بفرنسا يشارك في إحياء الذكرى العاشرة لاعتداء نيس ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

شارك سفير تونس بفرنسا، ضياء خالد، في موكب إحياء الذكرى العاشرة للعملية الإرهابية التي استهدفت مدينة نيس الفرنسية يوم 14 جويلية 2016، الذي انتظم اليوم الثلاثاء، بساحة ماسينا تحت إشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية.وخلال لقاءاته مع الرئيس الفرنسي والمسؤولين السياسيين والبرلمانيين وعمدة مدينة نيس، أكّد السفير ضياء خالد أنّ هذه الجريمة الإرهابية التي سقط ضحيتها عدد من الأبرياء من جنسيات مختلفة من بينهم تونسيون، تبرز الحاجة إلى مواصلة توحيد الجهود الدولية المشتركة وتكثيف التعاون بين مختلف الدول للقضاء على آفة الإرهاب، باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.واستحضر الموكب ذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي خلّف عشرات القتلى ومئات الجرحى من جنسيات مختلفة، في اعتداء استهدف مدنيين خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.