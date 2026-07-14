وزارة السياحة واتصالات تونس تتفقان على إعداد مخطط عمل مشترك لتسريع التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية

- اتفقت وزارة السياحة واتصالات تونس على إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة سفيان تقية، بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الأسعد بن ذياب وعدد من ممثلي الوزارة والمؤسسة.وخصصت هذه الجلسة لمتابعة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير الحلول الرقمية الموجهة للقطاع السياحي وتعزيز البنية التكنولوجية بما يساهم في تحسين الخدمات وتطوير آليات الترويج للوجهة التونسية وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن وزارة السياحة.وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف العمل لتطوير حلول رقمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بهدف التعريف بتنوع وثراء المنتوج السياحي التونسي، وتثمين المواقع الأثرية والصناعات التقليدية، إلى جانب توفير خدمات للإرشاد الذكي عبر محتويات تفاعلية وجولات رقمية مبتكرة تثري تجربة الزائر.كما تم التطرق إلى تطوير الخدمات الرقمية عن بعد لفائدة الوافدين والمستثمرين، وإرساء شبكة معلوماتية مندمجة خاصة بوزارة السياحة تضمن سرعة وأمان تبادل المعطيات، وتعزز التنسيق والنجاعة العملياتية بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية التابعة للوزارة.وشملت محاور التعاون كذلك تطوير البنية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة، وإرساء منصات للتكوين عن بعد، بما يدعم تنمية الكفاءات ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.كما تم التأكيد على أهمية تشريك المؤسسات الناشئة في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، والعمل على إحداث حاضنة للمشاريع التكنولوجية الموجهة للسياحة الذكية.وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على إعداد مخطط عمل مشترك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة السياحة، بهدف ضبط الأولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق بشأنها.ويندرج هذا التعاون، وفق المصدر ذاته، في إطار مواصلة جهود وزارة السياحة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير أدوات العمل المؤسساتي والترويجي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويستجيب للحاجيات المتجددة للقطاع.كما يكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح تظاهرة "تونس عاصمة السياحة العربية 2027"، عبر توفير بنية اتصالية ورقمية متطورة تساهم في تحسين تجربة الزائر التونسي والأجنبي ودعم تنافسية الوجهة السياحية التونسية.