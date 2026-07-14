JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:17 Tunis

وزارة السياحة واتصالات تونس تتفقان على إعداد مخطط عمل مشترك لتسريع التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a56afc29c9327.66896799_ogmlpijhkqfne.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 22:51 قراءة: 1 د, 34 ث
      
- اتفقت وزارة السياحة واتصالات تونس على إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة سفيان تقية، بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الأسعد بن ذياب وعدد من ممثلي الوزارة والمؤسسة.

وخصصت هذه الجلسة لمتابعة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير الحلول الرقمية الموجهة للقطاع السياحي وتعزيز البنية التكنولوجية بما يساهم في تحسين الخدمات وتطوير آليات الترويج للوجهة التونسية وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن وزارة السياحة.


وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف العمل لتطوير حلول رقمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بهدف التعريف بتنوع وثراء المنتوج السياحي التونسي، وتثمين المواقع الأثرية والصناعات التقليدية، إلى جانب توفير خدمات للإرشاد الذكي عبر محتويات تفاعلية وجولات رقمية مبتكرة تثري تجربة الزائر.


كما تم التطرق إلى تطوير الخدمات الرقمية عن بعد لفائدة الوافدين والمستثمرين، وإرساء شبكة معلوماتية مندمجة خاصة بوزارة السياحة تضمن سرعة وأمان تبادل المعطيات، وتعزز التنسيق والنجاعة العملياتية بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية التابعة للوزارة.

وشملت محاور التعاون كذلك تطوير البنية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي والتكوين في مهن السياحة، وإرساء منصات للتكوين عن بعد، بما يدعم تنمية الكفاءات ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

كما تم التأكيد على أهمية تشريك المؤسسات الناشئة في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، والعمل على إحداث حاضنة للمشاريع التكنولوجية الموجهة للسياحة الذكية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على إعداد مخطط عمل مشترك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة السياحة، بهدف ضبط الأولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق بشأنها.

ويندرج هذا التعاون، وفق المصدر ذاته، في إطار مواصلة جهود وزارة السياحة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير أدوات العمل المؤسساتي والترويجي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويستجيب للحاجيات المتجددة للقطاع.

كما يكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح تظاهرة "تونس عاصمة السياحة العربية 2027"، عبر توفير بنية اتصالية ورقمية متطورة تساهم في تحسين تجربة الزائر التونسي والأجنبي ودعم تنافسية الوجهة السياحية التونسية.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332920

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:17 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية
أمس 23:02 - رسميا.. القوات الأمريكية تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران
أمس 22:57 - *مونديال 2026: إسبانيا تهزم فرنسا بثنائية وتعبر إلى النهائي
أمس 22:53 - سفير تونس بفرنسا يشارك في إحياء الذكرى العاشرة لاعتداء نيس ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
أمس 22:51 - وزارة السياحة واتصالات تونس تتفقان على إعداد مخطط عمل مشترك لتسريع التحول الرقمي بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية
أمس 22:50 - المنتخب التونسي: اتفاق مبدئي مع المدرب معين الشعباني في انتظار تسوية البند التسريحي مع نهضة بركان (مصدر من الجامعة)
أمس 22:31 - مهرجان بلاريجيا الدولي يحتفي بدورته الخمسين ببرمجة تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الجهوية
أمس 21:14 - لجنة الاستئناف تقرر الحط من عقوبة شواط الى مباراة واحدة وتوغاي الى 4 اشهر
أمس 21:10 - مفتي الجمهورية: الخميس 16 جويلية غرة شهر صفر 1448 هـ
أمس 21:09 - وزير الشؤون الاجتماعية يدعو إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet43°
32° Babnet
الــرياح:
1.55 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-30
40°-27
45°-29
42°-31
43°-30
  • Avoirs en devises 23150,4
  • (14/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37540 DT
  • (14/07)
  • 1 $ = 2,95410 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/07)     3702,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/07)   29270 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio