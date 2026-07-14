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المنتخب التونسي: اتفاق مبدئي مع المدرب معين الشعباني في انتظار تسوية البند التسريحي مع نهضة بركان (مصدر من الجامعة)

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 22:50 قراءة: 0 د, 43 ث
      
اكد مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء ان الاتفاق المبدئي حاصل مع معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي خلال الفترة القادمة .

واضاف ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم التواصل مع المدرب معين الشعباني لتوليه الاشراف على الدكة الفنية للمنتخب التونسي في الفترة القادمة حيث لم يكن هناك اي اعتراض حول المبدا باستثناء اشكال البند التسريحي الذي يربطه بنادي نهضة بركان المغربي و ستكون الايام القليلة القادمة حاسمة لاتمام الاتفاق الحاصل.


يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم قد اقالت صبري اللموشي من مهمة تدريب المنتخب التونسي بعد مباراة الجولة الاولى لكاس العالم 2026 (المجموعة السادسة) التي انهزم فيها المنتخب التونسي بنتيجة 5-1 امام السويد وتم الاستنجاد بخدمات المدرب الفرنسي هرفي رونار الذي اشراف مؤقتا على نسور قرطاج في مباراتي اليابان هزيمة (4-صفر) وهولندا (3-1).
وخرج المنتخب التونسي من الدور الاول للمونديال بعد مشوار مخيب للامال.
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