لجنة الاستئناف تقرر الحط من عقوبة شواط الى مباراة واحدة وتوغاي الى 4 اشهر

قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء التقليص من العقوبة المسلطة على لاعب النادي الافريقي فراس شواط من 3 مباريات الى مباراة واحدة و الحط من العقوبة المسلطة على مدافع الترجي الرياضي محمد امين توغاي من 12 شهرا الى 4 اشهر (احتساب العقوبة بداية من تاريخ مباراة دربي العاصمة يوم 10 ماي 2026).وتبعا لقرار لجنة الاستئناف سيكون بامكان مهاجم النادي الافريقي تعزيز صفوف فريقه مع الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 بعد استفاء العقوبة بغيابه عن لقاء الجولة الاخيرة في للموسم المنقضي ضد الاولمبي الباجي.ومن جهته سيكون مدافع الترجي الرياضي توغاي مؤهلا للعب انطلاقا من 11 سبتمبر القادم.وستنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2026-2026 يومي 22 و 23 اوت القادم.وكان مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قد سلط عقوبة الايقاف لمدة 12 شهرا ضد مدافع الترجي الرياضي محمد أمين توغاي وعقوبة بـ 3 مباريات ضد مهاجم النادي الافريقي فراس شواط وذلك على خلفية أحداث العنف التي جدت في اعقاب لقاء دربي العاصمة لحساب الجولة 29 من الموسم الرياضي 2025-2026.