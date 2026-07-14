مفتي الجمهورية: الخميس 16 جويلية غرة شهر صفر 1448 هـ

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أعلن مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن ديوان الإفتاء، أن يوم غد الأربعاء 15 جويلية 2026 هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هـ، وأن الخميس 16 جويلية 2026 هو مفتتح شهر صفر 1448 هـ، وذلك عملاً بالرؤية واستئناسًا بالحساب.



