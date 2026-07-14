JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:36 Tunis

برلمان:مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعلّقة بالانتخابات والاستفتاء

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a568b86a2bb37.79835815_nqpjkeflmiogh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 20:36 قراءة: 2 د, 12 ث
      
واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، اليوم الثلاثاء في اجتماع عقدته في قصر باردو، النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تقدمت به في افريل الماضي مجموعة من النواب.

وحسب بلاغ اعلامي، ناقش المشاركون في الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محمد أحمد، جملة من الأحكام الواردة بالمقترح، حيث استأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيّز هام من النقاش. واعتبر عدد من النواب أنّ هذا الإجراء من شأنه تعزيز جدية الترشحات والحدّ من الترشحات الصورية، في حين رأى آخرون أنّه قد يمثّل قيدا ماليا يمسّ من مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الترشح.


وتناولت اللجنة مقترح اشتراط مستوى علمي للمترشح للانتخابات التشريعية، حيث تباينت الآراء بين من اعتبره عاملا من شأنه الارتقاء بجودة العمل النيابي، ومن رأى أنّه يتعارض مع مبدأ حرية الترشح ويقيّد حق المواطنين في تقلّد المسؤولية النيابية، مؤكدين أنّ الكلمة الفصل تبقى للناخب في اختيار ممثليه.


ومن المسائل التي اثيرت خلال النقاش آلية اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث دعا عدد من النواب إلى اعتماد الانتخاب عوضا عن القرعة، بما يعزّز معايير الكفاءة والاستحقاق في تركيبة هذه المجالس،حسب ما جاء في نص البلاغ.

من جهة اخرى نظرت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في المراسلة الواردة من اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، والمتضمّنة جملة من الملاحظات بشأن إسناد الاختصاص في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والنظر في بعض النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي.

وتباينت مواقف النواب بين من دعا إلى الإبقاء على الاستقرار التشريعي في ظل التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون الانتخابي، ومن اعتبر أنّ توسيع اختصاص القضاء العدلي يجد ما يبرّره بالنظر إلى الطبيعة الجزائية لبعض المخالفات الانتخابية.

وواصلت اللجنة التداول في عدد من الأحكام الأخرى، وفي مقدّمتها مسألة ترشح أعضاء المجالس المحلية للانتخابات التشريعية، على أن تتواصل مناقشة بقية فصول مقترح القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.

وفي ماي الماضي أحال مكتب البرلمان مقترح هذا القانون الأساسي المتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وتقدم به 29 نائبا وهو مكون من 261 فصلا، موزعة على ثلاثة عناوين كبرى وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأحكام ختامية وانتقالية.

ويندرج مقترح القانون، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة.

كما ترمي المبادرة، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى ضمان انسجام المنظومة الانتخابية بين مختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، إضافة إلى تنظيم الاستفتاء في إطار قانوني متكامل ومتناغم، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وتيسير النفاذ إلى القواعد القانونية المنظمة لها لدعم الثقة في المؤسسات الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332916

babnet

كل الأخبار...

20:36 - برلمان:مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعلّقة بالانتخابات والاستفتاء
20:16 - ولاية تونس:جلسة عمل تحضيرية للندوة الإقليمية للتنمية والاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج
20:14 - كاس العالم 2026 : الفيفا يغلق ملف المنشطات بالنسبة إلى عدد من لاعبي المنتخب التونسي
20:12 - بحث سبل تفعيل التعاون بين تونس والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية لتعزيز الاستثمارات الصينية
19:24 - وزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من مخاطر أشعة الشمس وتؤكد أهمية الاستعمال الصحيح لواقي الشمس
18:50 - قبل مواجهة فرنسا… ماذا قال يامال عن تصريحات راخوي؟
18:46 - تونس تؤكد على أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر انصافا.
18:41 - ابتدائيا: السجن 4 أشهر للناشط بالمجتمع المدني غسان الكلاعي
18:35 - ألمانيا: 950 تونسيا حصلوا على تأشيرات لمّ الشمل الزوجي في 2025
18:28 - لجنة برلمانية تصادق على مقترح قانون لاحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Fra - Spa | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 جويلية 2026 | 29 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:41
16:16
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet45°
34° Babnet
الــرياح:
2.42 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
45°-27
43°-30
40°-27
45°-29
42°-31
  • Avoirs en devises 23150,4
  • (14/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37540 DT
  • (14/07)
  • 1 $ = 2,95410 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/07)     3702,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/07)   29270 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio