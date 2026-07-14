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كاس العالم 2026 : الفيفا يغلق ملف المنشطات بالنسبة إلى عدد من لاعبي المنتخب التونسي

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 20:14 قراءة: 0 د, 56 ث
      
توصلت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفيد بعدم مؤاخذة عدد من لاعبي المنتخب التونسي في خصوص النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في اختبارات المنشطات خلال نهائيات كأس العالم 2026 الجارية حاليا بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وأكد مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرار عدم المؤاخذة شمل كلا من حازم المستوري وريان اللومي وأيمن دحمان وسيبستيان تونكتي ومحمد بلحاج محمود وحنبعل المجبري ليتم بذلك غلق هذا الملف نهائيا بالنسبة إلى هؤلاء اللاعبين بعد ثبوت عدم تناولهم لأي مواد محظورة أو منشطة دون أن يتضمن القرار في هذه المرحلة وضعية الثنائي إلياس السخيري وأنيس بن سليمان.
يذكر أن تسجيل نتائج إيجابية في اختبارات المنشطات لعدد من لاعبي المنتخب التونسي يعود وفق ما أفاد به سابقا "وات" مصدر من الجامعة إلى استهلاك لحم بقر تم حقنه بمكملات غذائية وليس له أية علاقة بتناول أو استخدام مواد محظورة.

وكشف ذات المصدر أن عددا من لاعبي المنتخب التونسي كانوا ضحايا عدوى غذائية نتيجة تناول لحم بقر.
وكان المنتخب التونسي ودع مونديال 2026 منذ الدور الأول بعدما انقاد إلى 3 هزائم أمام السويد (5-1) واليابان (4-0) وهولندا (3-1).
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