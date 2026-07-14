بحث سبل تفعيل التعاون بين تونس والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية لتعزيز الاستثمارات الصينية

شكّل تفعيل الآليات المتاحة في إطار التعاون بين تونس والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية، بما يعزز استثمارات الشركات الصينية في تونس، محور لقاء انتظم، اليوم الثلاثاء، بمقر سفارة الجمهورية التونسية في بكين.وجمع اللقاء الدبلوماسي المكلّف بملف التعاون الاقتصادي والاستثمار بسفارة الجمهورية التونسية في بكين، عبد الخالق الذكار، بوفد عن الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية يقوده مدير مكتب الصندوق لمنطقتي شمال وشرق إفريقيا، لي شيباو.وتباحث الجانبان سبل مزيد تفعيل المساندة المالية والفنية لفائدة مبادرات ومشاريع المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، لا سيما في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمسار التنموي في تونس.كما مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز محطات مشاركة وفد المكتب الإقليمي للصندوق بإفريقيا في أشغال منتدى تونس للاستثمار، الذي احتضنته تونس يومي 25 و26 جوان 2026، إلى جانب استعراض جملة اللقاءات التي أجراها الوفد الصيني مع المسؤولين التونسيين وممثلي القطاع الخاص على هامش المنتدى.ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية ومواصلة مساعي البعثة الدبلوماسية التونسية في بكين لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن سفارة تونس ببكين.