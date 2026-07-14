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هيئة الانتخابات تنشر قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 23:17 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وعددها 17 مركز اقتراع (مدرسة اعدادية واحدة و16 مدرسة ابتدائية) تشمل 8 عمادات.

ودعت هيئة الناخبين، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، الناخبين المعنيين بالتصويت، الى التثبت من مركز الاقتراع الخاص بهم عبر طلب الخدمة الهاتفية 195رقم ب.ت.و#


وستجرى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة يوم الأحد المقبل (19 جويلية الجاري)، وسيتنافس فيها محمد صالح سالمي وشاكر بوثوري، المتحصلين على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الدورة الأولى التي أنتظمت يوم 28 جوان الفارط.


وتمتد الحملة الانتخابية للمترشحين من 7 إلى 17 جويلية الجاري، على أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات يوم الإثنين 20 جويلية 2026.

ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، تبعا لإعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد، إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركي.

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