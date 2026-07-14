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ألمانيا: 950 تونسيا حصلوا على تأشيرات لمّ الشمل الزوجي في 2025

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 18:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
حصل 950 مواطنا تونسيا، في عام 2025، على تأشيرات إقامة في ألمانيا في إطار لمّ الشمل الزوجي مع مواطنين ألمان، حسب بيانات حديثة نشرتها الحكومة الفيدرالية الألمانية.

كما حصل 329 تونسيا، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي 2026، على تصاريح إقامة باعتبارهم أفرادا من عائلات مواطنين ألمان، وفق البيانات التي قدمتها الحكومة ردّا على سؤال كتابي لحزب ممثّل في البرلمان الفيدرالي (بوندستاغ).


وتستضيف ألمانيا جالية تونسية يُقدَّر عدد أفرادها بأكثر من 100 ألف شخص، وقد تعزز هذا الوجود خلال العقد الماضي بفعل هجرة العمل والدراسة ولمّ شمل الأُسَر.
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