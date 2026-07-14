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مهرجان بلاريجيا الدولي يحتفي بدورته الخمسين ببرمجة تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الجهوية

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 22:31 قراءة: 1 د, 4 ث
      
يحتفل مهرجان بلاريجيا الدولي هذه الصائفة بمرور خمسين سنة على تأسيسه، من خلال دورة استثنائية تمتد من 24 جويلية إلى 6 أوت 2026، تراهن على تنويع العروض الفنية والمسرحية وتستحضر مختلف الأذواق والفئات العمرية.
 
وتفتتح فعاليات الدورة الخمسين يوم 24 جويلية بعرض جهوي بقيادة الفنان عادل قلمامي، لتتواصل يوم 25 جويلية مع المسرحية الكوميدية "ولد الطلياني"، فيما يكون جمهور المهرجان يوم 27 جويلية على موعد مع عرض للفنان كازو.

 
وتخصص سهرة 28 جويلية لمسرحية "بابا نويل" لصابر الوسلاتي، في حين يحتضن فضاء المهرجان يوم 29 جويلية عرضا موجها للأطفال، في إطار الحرص على إدراج برمجة موجهة للعائلة والناشئة ضمن فعاليات الدورة.
 

ويستضيف المهرجان يوم 31 جويلية عرض "الزيارة"، قبل أن يقدم يوم غرة أوت عرض "صوت الأجيال"، الذي يجمع بين عدد من الأصوات الفنية.
 
وتتواصل السهرات الفنية يوم 2 أوت مع عرض للفنان جنجون، يليه يوم 4 أوت عرض للفنان وليد الصالحي، على أن تختتم الدورة يوم 6 أوت بحفل تحييه الفنانة يسرى محنوش.
 
وتنتظم الدورة الخمسون لمهرجان بلاريجيا الدولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وبمشاركة عدد من الهياكل الوطنية والجهوية، لتؤكد هذه التظاهرة الثقافية العريقة حضورها ضمن أبرز المواعيد الصيفية بولاية جندوبة، من خلال برمجة تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الموجهة للأطفال، بما يعكس توجه المهرجان نحو استقطاب جمهور متنوع والاحتفاء بخمسين سنة من الإشعاع الثقافي.
 
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