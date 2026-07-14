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وزير الشؤون الاجتماعية يدعو إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 21:09 قراءة: 1 د, 8 ث
      
دعا وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائق، وذلك خلال كلمة ألقاها، أمس الاثنين، بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول "حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة: تحديات تعزيز مقومات العمل اللائق".

وانتظمت هذه الورشة بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، التابع لمنظمة العمل العربية، وذلك بحضور خبراء في مجالي الشغل والعلاقات المهنية وعدد من إطارات الوزارة، وفق ماجاء اليوم الثلاثاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.


وفي معرض حديثه، أكد الوزير أنّ التحول الرقمي وما أفرزه من أشكال عمل مستجدّة يفرض مراجعة وتطوير عدد من النصوص بمجلة الشغل لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تشجّع الابتكار والاستثمار وتكفل في الآن ذاته حماية الحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية ولا سيما الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية.


ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى مزيد التباحث والنقاش بهدف اقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بإرساء إطار وطني متكامل يواكب التطوّرات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرّس مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

والسبت الماضي، دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاعتراف بنشاط عمال التوصيل وإدماجهم بصفة منظمة في الدورة الاقتصادية وتوفير أجور عادلة لهم وتغطية اجتماعية وصحية تحميهم من حوادث المرور، وذلك على إثر إضراب شنه هؤلاء العمال بإحدى الشركات الخاصة التي تدير منصة رقمية لتوصيل الطلبات.

خميس
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