JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:24 Tunis

لجنة برلمانية تصادق على مقترح قانون لاحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5671f030d650.44290982_imfonkphlgejq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 18:28 قراءة: 1 د, 20 ث
      
صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك برمته في صيغته الجديدة، مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.

واستعرض رئيس اللجنة، رياض جعيدان، خلال الجلسة، مسار دراسة مقترح القانون، مبينا أن الصيغة الجديدة تضمنت تعديلات جوهرية، أبرزها إلحاق المجلس برئاسة الحكومة، اعتبارا للطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج وتشعب المتدخلين فيه، بما من شأنه تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والحد من تداخل الصلاحيات.


وأضاف أن اللجنة أقرت أيضا مراجعة تركيبة المجلس بما يضمن مزيدا من النجاعة والتمثيلية، حيث سيضم أعضاء قارين يتمثلون في أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، إلى جانب ستين عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية. وأكد، في هذا السياق، أن العضوية بالمجلس ستكون تطوعية ولن يترتب عنها أي أجر أو منحة.


وأوضح جعيدان أن اللجنة حرصت، في إطار تعميق النظر في المقترح، على الاستماع إلى جهة المبادرة وعدد من الأطراف والهياكل المعنية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما استغلت جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للاطلاع على موقف الوزارة من المبادرة التشريعية، فضلا عن الاستماع إلى عمادة المهندسين التونسيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، بما أتاح إثراء النقاش والاستئناس بمختلف وجهات النظر قبل صياغة النسخة المعدلة.

واختتمت اللجنة أشغالها بتلاوة فصول مقترح القانون في صيغتها المعدلة، حيث تداول أعضاؤها بشأن عدد من المقترحات الرامية إلى مزيد إحكام الصياغة القانونية لبعض الأحكام، قبل المصادقة على الفصول المعدلة تباعا، ثم على مقترح القانون برمته في صيغته الجديدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332906

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Fra - Spa | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 جويلية 2026 | 29 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:41
16:16
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet45°
38° Babnet
الــرياح:
2.24 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
45°-27
42°-30
40°-28
44°-30
42°-30
  • Avoirs en devises 23150,4
  • (14/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37540 DT
  • (14/07)
  • 1 $ = 2,95410 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/07)     3702,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/07)   29270 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio