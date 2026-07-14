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بلدية تونس: جلسة عمل للنظر في الترتيبات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالأسواق الأسبوعية

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 17:39 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بقصر البلدية بالقصبة، جلسة عمل تحضيرية بإشراف سماح دلدول، المكلفة بتسيير بلدية تونس، وذلك للنظر في الترتيبات التنظيمية والإدارية المتعلقة باستغلال الأسواق الأسبوعية الراجعة بالنظر إلى البلدية.

وتندرج هذه الجلسة، وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية تونس، في إطار الإعداد المبكر لاستكمال إجراءات الاستلزام بعنوان سنة 2027 بما يضمن شفافية العملية وحسن استغلال الأسواق الأسبوعية وتكريس التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، وقد حضرتها الإطارات البلدية المعنية إلى جانب ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس والإدارة الجهوية للتجارة بتونس


وشملت الجلسة السوق الأسبوعية لعرض وبيع السيارات المستعملة وبيع قطع الغيار والمواد المختلفة بالمروج 2 والسوق الأسبوعية لبيع المواد المختلفة بالملاسين والسوق الأسبوعية لبيع الدراجات والطيور والحيوانات الأليفة بالمنصف باي والسوق الأسبوعية لبيع الخضر والغلال والمواد المختلفة والملابس المستعملة بالمروج 2.
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