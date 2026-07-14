النجم الساحلي يعلن رسميا تعاقده مع الفرنسي كريستيان براكوني

اعلن النجم الساحلي اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية تعاقده مع المدرب كريستيان براكوني لمدة موسمين للإشراف على فريق أكابر كرة القدم.وسيخلف براكوني على رأس الجهاز الفني لفريق جوهرة الساحل محمد علي نفخة الذي انتقل إلى تدريب أمل حمام سوسة.وكان براكوني يضطلع بخطة مدير فني مساعد للشبان في الترجي الرياضي قبل ان يتولى تدريب فريق أكابر كرة القدم في أواخر الموسم الفارط بعد القطيعة مع المدرب الفرنسي باتريس بومال.ونجح براكوني في قيادة فريق باب سويقة لإحراز كاس تونس والحصول على المركز الثاني في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى.