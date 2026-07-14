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ولاية تونس:جلسة عمل تحضيرية للندوة الإقليمية للتنمية والاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 20:16 قراءة: 1 د, 1 ث
      
إلتأمت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية تونس، جلسة عمل تحضيرية للندوة الإقليمية للتنمية والاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج والمبرمجة ليوم 29 جويلية الجاري بتونس العاصمة تحت شعار "طاقاتنا بالخارج ... قوة دافعة لتنمية وطنية مستدامة".

ووفق بلاغ إعلامي، تم خلال الجلسة التداول والنقاش حول محاور حلقات النقاش خلال الندوة ويتمثل المحور الأول في "القطاعات الواعدة بولايات الإقليم الثاني: فرص لاستثمارات التونسيين بالخارج".


اما المحور الثاني فعنوانه "تعزيز الاندماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج" في حين سيحمل المحور الثالث للندوة الاقليمية عنوان" الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين العائدين: رؤية إستراتيجية متكاملة في ظل نظام مرجعي وطني".


وحسب البلاغ تندرج الندوة الاقليمية في إطار توجه الدولة التونسية نحو تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتثمين دور التونسيين المقيمين بالخارج باعتبارهم فاعلا اقتصاديا محوريا للتنمية.

وأشرف على الجلسة والي الجهة عماد بوخريص وحضرها مسؤولون من الولاية و المديرة العامة للبنك المركزي والمندوبين الجهويين لديوان التونسيين بالخارج عن ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان والمدير الجهوي للتنمية بالولاية و ممثلو الإدارات العامة للديوانة وديوان التونسيين بالخارج ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبنك تونس للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والديوان الوطني للبريد.

وأكد والي تونس بالمناسبة على ضرورة العمل على استقطاب أكبر عدد من التونسيين بالخارج وتوفير فضاء إعلامي يتضمن الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة بالرقمنة والخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج.
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