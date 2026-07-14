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وزارة الصحة تدعو إلى الوقاية من مخاطر أشعة الشمس وتؤكد أهمية الاستعمال الصحيح لواقي الشمس

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 19:24 قراءة: 1 د, 3 ث
      
- نشرت وزارة الصحة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر (ANER)، دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والحدّ من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد.

وأوضحت الوزارة أن واقيات الشمس هي مستحضرات تُستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة، ومرشحات معدنية تعكسها وتشتتها.


وبيّنت أن اختيار الواقي المناسب يعتمد على نوع البشرة ودرجة حساسيتها، مع التأكيد على أهمية اعتماد عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يوفر حماية مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للحروق.


كما شددت على ضرورة استعمال الواقي بطريقة صحيحة، من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس، وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام.

وأكدت وزارة الصحة أن واقي الشمس، رغم أهميته، لا يوفر حماية كاملة، داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الرابعة مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية.

وأضافت أنه في حال ظهور أي اثار جانبية بعد استعمال واقي الشمس، ينبغي التوقف عن استخدامه فورا، والاحتفاظ بالمنتج وعبوته، واستشارة الطبيب أو الصيدلي عند الحاجة.
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