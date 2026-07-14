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بنزرت: تحرير 53 مخالفة إثر حملات رقابية بشواطئ غار الملح وأوتيك ورأس الجبل وجرزونة وسجنان خلال الأيام الـ10 الأخيرة

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 17:22 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفضت الحملات الرقابية المشدّدة، على طول الشريط الساحلي الرملي بمعتمديات غار الملح واوتيك وجرزونة وسجنان وراس الجبل،  خلال الفترة المتراوحة بين 04 و14 جويلية الجاري، الى تحرير 53 مخالفة  اقتصادية وأمنية وصحية.

   وتتوزع مجمل المخالفات، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى مخالفات اقتصادية وعددها 41 مخالفة تعلّقت أغلبها بعدم إشهار أسعار الخدمات، وعدم مسك فواتير الشراء والبيع بأسعار غير قانونية، وإلى مخالفات أمنية بلغ عددها 10 مخالفات، ومخالفتين صحيتين، مع تحرير محضري تنابيه صحية .


  ونفّذت هذه  الحملات الرقابية الفرق الميدانية للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، والحرس البحري، والحرس البلدي، والشرطة البلدية، علاوة على مصالح الهيئة الجهوية  للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت، وذلك تحت اشراف رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية رئيس المجلس الجهوي للأمن والي بنزرت، سالم بن يعقوب، وفي اطار الاستراتيجية الوطنية والتدابير الجهوية الهادفة لإنجاح الموسم الصيفي والتصدّي لكل مظاهر الخروج عن القانون .
يشار إلى أنّ الحملات الدورية متواصلة وتشمل كافة المجالات والقطاعات بمختلف مناطق الولاية، وفق نفس المصدر .
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