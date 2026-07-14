جامعة جندوبة تمدد آجال الترشح لانتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المؤسسات الجامعية إلى 15 جويلية

أعلنت جامعة جندوبة عن التمديد في آجال تقديم الترشحات لمناظرة انتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر بعنوان السنة الجامعية 2027/2026 إلى غاية يوم الأربعاء 15 جويلية 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في الترشح لاستكمال ملفاتهم وإيداعها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض.وأوضحت الجامعة، في بلاغ، أنها تعتزم انتداب مدرسين متعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه أو المسجلين بالدكتوراه لتأمين حاجيات عدد من المؤسسات الجامعية في اختصاصات متنوعة تشمل الآداب واللغات والتاريخ وعلم الاجتماع وعلوم التربية والقانون والعلوم السياسية والإعلامية والإعلام السمعي البصري والاتصالات والهندسة البيولوجية والبيولوجيا والتكنولوجيا النباتية والحيوانية والرياضيات والرياضيات التطبيقية والمالية والمحاسبة والعلوم الاقتصادية والطرق الكمية وإدارة الأعمال والتسويق والفنون التشكيلية ونظريات الفن والتصميم.وبيّنت الجامعة أن عدد الخطط النهائية سيتم ضبطه وفق حاجيات المؤسسات الجامعية وعدد الطلبة واعتمادات التدريس المتوفرة للسنة الجامعية المقبلة.واشترطت الجامعة بالنسبة للمترشحين من حاملي شهادة الدكتوراه أن يكونوا تونسيي الجنسية وألا يكونوا قد زاولوا التدريس بعقدين اثنين أو أكثر بجامعة جندوبة أو بإحدى الجامعات التونسية الأخرى وألا يكونوا قد أبرموا عقدا قبل الحصول على شهادة الدكتوراه.أما بالنسبة للمسجلين بشهادة الدكتوراه، فيتعين أن يكونوا تونسيي الجنسية ومسجلين بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تتجاوز ست سنوات بعنوان السنة الجامعية 2027/2026، وألا يكونوا قد أبرموا أكثر من عقد تدريس مع جامعة جندوبة أو مع إحدى الجامعات التونسية الأخرى.ودعت الجامعة الراغبين في الترشح إلى تعمير مطلب الترشح وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالانتدابات مع التنصيص على أن آخر أجل لإيداع الملفات الإلكترونية كان محددا في 8 جويلية الجاري قبل أن يتم التمديد إلى 15 جويلية 2026.وأشارت إلى أن عملية الانتقاء ستتم على مرحلتين، تتمثل الأولى في الفرز الإداري للملفات والتثبت من استيفاء الشروط فيما تشمل المرحلة الثانية ترتيب المترشحين المقبولين أوليًا وإجراء الاختبارات الشفاهية قبل الإعلان عن النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والمنصة الرقمية.كما أكدت الجامعة ضرورة استكمال جميع الوثائق المطلوبة ومن بينها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسيرة ذاتية محينة والشهادات العلمية وشهادات التسجيل بالدكتوراه بالنسبة للمسجلين وكشوف الأعداد والوثائق المثبتة للخبرة والأنشطة العلمية إلى جانب ملخص ورسالة الدكتوراه بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه مع تحميلها الكترونيا عبر المنصة المخصصة للغرض.