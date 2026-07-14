المعهد العربي لحقوق الإنسان يقدم في العراق تجربة إعداد "عهد تونس للحقوق والحريات"

استعرض رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، تجربة إعداد "عهد تونس للحقوق والحريات"، وذلك خلال مشاركته في ورشة إعداد وتطوير العهد الوطني لحقوق الإنسان في العراق.وقد انتظمت هذه الورشة ببادرة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بالشراكة مع جمعية الأمل العراقية، بمدينة أربيل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 جويلية الجاري بمشاركة ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء العراقي وعدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.و تندرج هذه المشاركة، وفق بلاغ للمعهد نشره، اليوم الثلاثاء، في إطار الاستفادة من الخبرة التي راكمها المعهد، لا سيما تجربة عهد تونس للحقوق والحريات، بهدف دعم جهود إعداد العهد الوطني لحقوق الإنسان في العراق وفق مقاربة تشاركية.وقدم رئيس المعهد، في هذا الإطار، سلسلة من المداخلات استعرض خلالها تجربة عهد تونس للحقوق والحريات، متناولًا السياق الذي أُعد فيه، والمنهجية التشاركية التي اعتمدت في صياغته، وأبرز مضامينه، ودوره في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الحوار حول الحقوق والحريات.كما ساهمت المسؤولة عن مكتب المعهد العربي لحقوق الإنسان في بيروت، جومانة مرعي، في تأطير أعمال الورشة وتيسير جلسات النقاش.ويُعد عهد تونس للحقوق والحريات وثيقة وطنية مرجعية ساهم في اطلاقها المعهد العربي لحقوق الإنسان سنة 2013 بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، بهدف تكريس منظومة الحقوق والحريات وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق بلاغ المعهد.