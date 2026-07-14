الترجي الجرجيسي يحصن دفاعه بالصادق توج

اعلن الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع المدافع الصادق توج لمدة موسمين.وسبق للصادق توج (29 عاما) أن تقمص ألوان الملعب التونسي واتحاد تطاوين والاولمبي الباجي ونادي حمام الانف.كما خاض عديد التجارب الاحترافية خارج تونس خصوصا في ليبيا مع أندية وفاق أجدابيا والأخضر والمدينة والأهلي بنغازي إضافة لنادي الساحل السعودي.ويأتي التعاقد مع توج في إطار سعي الهيئة المديرة لإثراء الرصيد البشري استعدادا للموسم الرياضي القادم 2026-2027 الذي سيلعب خلاله فريق عاصمة الزياتين على ثلاث واجهات، البطولة والكاس في تونس، إلى جانب كاس الكونفدرالية الافريقية.وكان الترجي الجرجيسي نجح خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ضم متوسط الميدان ياسين الكاسح والمدافع المحوري السنيغالي صامبا ضيوف لمدة موسمين.يذكر ان ابناء المدرب المنصف مشارك قد باشروا التحضيرات للموسم الجديد يوم الثلاثاء الماضي.