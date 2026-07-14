صدور القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الغلوتين

صدر بالرائد الرسمي عدد 70، اليوم الثلاثاء، قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية، يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" (أطفال القمر) ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الغلوتين.ودعا القرار المشترك الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها في الفصل 35 قانون المالية لسنة 2026 والمخصصة للإحاطة بالمصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم" ومرضى حساسية دابوق القمح، إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار وتقديم جميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" أو بمرض حساسية دابوق القمح.وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على اسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لفائدة الأشخاص المصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم" غير المشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية.كما اقر ذات الفصل منحة مالية شهرية بـ 130 دينار لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.وبحسب القرار المشترك يتم النظر في إثبات الإصابة بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" أو بمرض حساسية دابوق القمح من قبل لجنة طبية تتركب من طبيب ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وطبيب ممثل عن وزارة الصحة وطبيب مراقب ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.ويتم تعيين أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وباقتراح من الوزارة المكلفة بالصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض.وتتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تسجيل طالبي الانتفاع بالمنح بسجل معطيات خاص طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.