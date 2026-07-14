نابل: تسجيل 23 حالة غرق من بينها 8 حالات وفاة منذ بداية الصائفة

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سجلت ولاية نابل منذ بداية الصائفة وإلى غاية يوم أمس الاثنين، 23 حالة غرق من بينها 8 حالات وفاة موزعة على عدد من شواطئ الجهة، لتبلغ بذلك أعلى معدلات الغرق على مستوى السواحل التونسية، حسب ما أفاد به مصدر من الحرس البحري في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأشار المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم خلال نهاية الأسبوع الفارط تسجيل 10 حالات غرق بشواطئ مختلفة بالجهة من بينها ثلاث وفيات، لافتا إلى وفاة شاب أصيل مدينة المعمورة يوم الأحد الفارط غرقا بعد تدخله لإنقاذ طفلين، ورغم جهود الإنقاذ إلا أنه فارق الحياة.

ودعا، في هذا السياق، المصطافين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجهوي والحرس البحري، منبها من خطورة المجازفة والسباحة حين صدور تحذيرات من الجهات المعنية وعدم تجاهل الراية الحمراء المركزة في الشواطئ وتجنب السباحة في الشواطئ التي تغيب فيها الحراسة أو السباحين المنقذين.