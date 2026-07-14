كرة الطاولة: ثنائي المنتخب التونسي ريتاج الشريف وأحمد الجبالي يشارك في فعاليات أسبوع الآمال للتحدي الإفريقي بغانا

يشارك ثنائي المنتخب التونسي لكرة الطاولة المتألف من اللاعبين ريتاج الشريف وأحمد الجبالي في فعاليات أسبوع الآمال للتحدي الإفريقي الذي يتواصل من 13 إلى 18 جويلية الجاري بالعاصمة الغانية آكرا، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة الطاولة.واوضح بلاغ الجامعة ان هذا الاسبوع الذي يقام بتنظيم من الاتحاد الافريقي للاختصاص يشهد مشاركة 40 لاعبا ولاعبة من الفئة العمرية دون 12 سنة، يمثلون 15 دولة إفريقية، في برنامج يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الواعدة.ويتأهل أفضل المشاركين إلى النسخة العالمية من أسبوع الآمال للتحدي العالمي بتنظيم من الاتحاد الدولي للاختصاص، والذي يقام بمدينة شيفيلد بانقلترا من 11 الى 19 اكتوبر القادم.ر - طارق