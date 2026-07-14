البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية (المغرب 2026) - تونس تراهن على المدب والإنقليز في الرجال ولوراسي ودبيت في السيدات

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تشارك تونس في البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تحتضنها مدينة مارتيل المغربية من 13 الى 19 جوليلة الجاري، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للعبة.

وستكون الكرة الطائرة التونسية ممثلة في النسخة الحادية والثلاثين للرجال بالثنائي ادم المدب وعزيز الانقليز وفي النسخة الحادية والعشرين للسيدات بالثنائي لميس لوراسي وآمنة دبيت.

ويضم الطاقم الفني المدرب الفرنسي ماليك واترلو ومساعده عرفات الناصر.