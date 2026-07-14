مونديال 2026 - مبابي يغيب عن جزء من تدريب فرنسا وديشان يقول انه بخير

لم يكمل كيليان ‌مبابي ‌قائد ‌فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده أمس ⁠الاثنين قبل مواجهة إسبانيا في قبل ​نهائي كأس العالم لكرة القدم ⁠اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة طفيفة ⁠في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئيا خلال ​تدريبات أمس بعد استبداله في الدقائق الأخيرة ‌من المباراة التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على ⁠المغرب يوم ‌الخميس في الدور ربع النهائي.ومن غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة في مباراة اليوم.وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا للصحفيين "كيليان ‌بخير".وعند سؤاله بشأن ⁠خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشان "نعم لقد تدرب. ‌سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد ‌بدلا ⁠من 15 دقيقة".