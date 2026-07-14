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مونديال 2026 - مبابي يغيب عن جزء من تدريب فرنسا وديشان يقول انه بخير

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 08:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
لم يكمل كيليان ‌مبابي ‌قائد ‌فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده أمس ⁠الاثنين قبل مواجهة إسبانيا في قبل ​نهائي كأس العالم لكرة القدم ⁠اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة طفيفة ⁠في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.
وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئيا خلال ​تدريبات أمس بعد استبداله في الدقائق الأخيرة ‌من المباراة التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على ⁠المغرب يوم ‌الخميس في الدور ربع النهائي.
ومن غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة في مباراة اليوم.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا للصحفيين "كيليان ‌بخير".
وعند سؤاله بشأن ⁠خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشان "نعم لقد تدرب. ‌سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد ‌بدلا ⁠من 15 دقيقة".


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