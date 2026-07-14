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تسجيل أكثر من 9 آلاف مريض بالمعرّف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 07:05 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انعقد يوم الاثنين اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى، بحضور أعضاء اللجنة من الأطباء والإطارات الإدارية، إلى جانب ممثلين عن مركز الإعلامية بوزارة الصحة وعدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومثّل اللقاء مناسبة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرّف الوطني للصحة، حيث تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مريض بالمعرّف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يعكس، وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذا المشروع، وفق ما أعلنته الادارة الجهوية للصحة بتونس.

 

كما استعرض المشاركون، وفق المصدر نفسه، الأهداف المقبلة للمشروع، وفي مقدمتها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من حالات التسجيل المزدوج وتحسين دقة وجودة قواعد البيانات الصحية، بما يساهم في إرساء هوية صحية رقمية موحدة لكل مريض.


وصادقت لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى، في ختام اجتماعها، على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي، تمهيداً لتعميمها تدريجياً على بقية المؤسسات الاستشفائية، في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
 
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