JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:44 Tunis

وزارة التربية تعلن عن قائمة الكتب المدرسية المعتمدة للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026 - 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a55c963a494c9.13724655_flemqnkoihjgp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 06:44 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، والتي تشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة السادسة ابتدائي.
 
وأوضحت الوزارة أن القائمة تضم الكتب الأساسية المعتمدة في مختلف المواد، مع الإبقاء على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية دون تغيير، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية.


وتشمل القائمة، بالنسبة إلى السنة الأولى، كتابي القراءة والتمارين "أنيسي" إلى جانب كتاب الرياضيات، فيما تضم كتب السنة الثانية كتاب القراءة "مساراتي"، وكتاب التمارين، وكتاب الرياضيات، إضافة إلى كراس الأنشطة في اللغة الفرنسية.


أما السنة الثالثة فتشمل القرآن الكريم (جزء عم)، وكتاب القراءة "ينابيع"، وكتاب التمارين "ينابيع الكتابة"، وكتاب الرياضيات، وكتاب الإيقاظ العلمي، فضلا عن كتاب القراءة وكراس الأنشطة في اللغة الفرنسية.

وبالنسبة إلى السنة الرابعة، فقد تضمنت القائمة كتاب القراءة "دروب الحوار"، وكتاب التمارين "أدوات التواصل"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، إلى جانب كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.

كما تضم قائمة السنة الخامسة كتاب النصوص "مسالك القراءة"، وكتاب التمارين "مسالك الكتابة"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، وكتاب المواد الاجتماعية، إضافة إلى كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.

وفيما يتعلق بالسنة السادسة، فقد شملت القائمة كتاب النصوص "عالم القراءة"، وكتاب التمارين "عالم الكتابة"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، وكتاب التاريخ والجغرافيا، فضلا عن كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.

ودعت وزارة التربية الأولياء والتلاميذ إلى اعتماد هذه القائمة الرسمية عند اقتناء الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027، مؤكدة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالعناوين والرموز المرجعية متوفرة ضمن القوائم التي نشرتها للغرض.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332869

babnet

كل الأخبار...

06:44 - وزارة التربية تعلن عن قائمة الكتب المدرسية المعتمدة للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026 - 2027
06:32 - الطاقة الشمسية تتصدر لأول مرة إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي
06:17 - بلومبرغ: توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في هرمز
أمس 23:14 - تونس ضيف شرف الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب.. استعدادات متواصلة لإنجاح المشاركة التونسية
أمس 23:05 - الاستئناف يرفّع العقوبات السجنية على العكرمي من 23 إلى 29عاما واللوز من 13 الى 17عاما سجنا
أمس 22:39 - أيام قرطاج المسرحية تفتح باب الترشحات للمشاركة في دورتها السابعة والعشرين
أمس 22:11 - تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة للافروبسكيت اقل من 18 سنة(ذكور): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الجزائري 67-70
أمس 22:09 - الفنانة التشكيلية التونسية حذامي سلطان تشارك في المعرض الدولي للفنون التقليدية بشنغهاي
أمس 21:25 - وزير الخارجية يلتقي سفير بلجيكا لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامه
أمس 21:23 - إيداع أربعة أجانب السجن بعد ضبط عشرات كبسولات المخدرات داخل أمعائهم بمطار تونس قرطاج
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Fra - Spa | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 جويلية 2026 | 29 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:41
16:16
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet45°
27° Babnet
الــرياح:
1.77 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
45°-27
42°-29
40°-27
43°-29
41°-30
  • Avoirs en devises 25590,6
  • (13/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37463 DT
  • (13/07)
  • 1 $ = 2,95231 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/07)     1748,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio