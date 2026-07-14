وزارة التربية تعلن عن قائمة الكتب المدرسية المعتمدة للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026 - 2027
أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، والتي تشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة السادسة ابتدائي.
وأوضحت الوزارة أن القائمة تضم الكتب الأساسية المعتمدة في مختلف المواد، مع الإبقاء على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية دون تغيير، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية.
وتشمل القائمة، بالنسبة إلى السنة الأولى، كتابي القراءة والتمارين "أنيسي" إلى جانب كتاب الرياضيات، فيما تضم كتب السنة الثانية كتاب القراءة "مساراتي"، وكتاب التمارين، وكتاب الرياضيات، إضافة إلى كراس الأنشطة في اللغة الفرنسية.
أما السنة الثالثة فتشمل القرآن الكريم (جزء عم)، وكتاب القراءة "ينابيع"، وكتاب التمارين "ينابيع الكتابة"، وكتاب الرياضيات، وكتاب الإيقاظ العلمي، فضلا عن كتاب القراءة وكراس الأنشطة في اللغة الفرنسية.
وبالنسبة إلى السنة الرابعة، فقد تضمنت القائمة كتاب القراءة "دروب الحوار"، وكتاب التمارين "أدوات التواصل"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، إلى جانب كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.
كما تضم قائمة السنة الخامسة كتاب النصوص "مسالك القراءة"، وكتاب التمارين "مسالك الكتابة"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، وكتاب المواد الاجتماعية، إضافة إلى كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.
وفيما يتعلق بالسنة السادسة، فقد شملت القائمة كتاب النصوص "عالم القراءة"، وكتاب التمارين "عالم الكتابة"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، وكتاب التاريخ والجغرافيا، فضلا عن كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.
ودعت وزارة التربية الأولياء والتلاميذ إلى اعتماد هذه القائمة الرسمية عند اقتناء الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027، مؤكدة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالعناوين والرموز المرجعية متوفرة ضمن القوائم التي نشرتها للغرض.
وأوضحت الوزارة أن القائمة تضم الكتب الأساسية المعتمدة في مختلف المواد، مع الإبقاء على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية دون تغيير، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية.
وتشمل القائمة، بالنسبة إلى السنة الأولى، كتابي القراءة والتمارين "أنيسي" إلى جانب كتاب الرياضيات، فيما تضم كتب السنة الثانية كتاب القراءة "مساراتي"، وكتاب التمارين، وكتاب الرياضيات، إضافة إلى كراس الأنشطة في اللغة الفرنسية.
أما السنة الثالثة فتشمل القرآن الكريم (جزء عم)، وكتاب القراءة "ينابيع"، وكتاب التمارين "ينابيع الكتابة"، وكتاب الرياضيات، وكتاب الإيقاظ العلمي، فضلا عن كتاب القراءة وكراس الأنشطة في اللغة الفرنسية.
وبالنسبة إلى السنة الرابعة، فقد تضمنت القائمة كتاب القراءة "دروب الحوار"، وكتاب التمارين "أدوات التواصل"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، إلى جانب كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.
كما تضم قائمة السنة الخامسة كتاب النصوص "مسالك القراءة"، وكتاب التمارين "مسالك الكتابة"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، وكتاب المواد الاجتماعية، إضافة إلى كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.
وفيما يتعلق بالسنة السادسة، فقد شملت القائمة كتاب النصوص "عالم القراءة"، وكتاب التمارين "عالم الكتابة"، وكتاب الرياضيات وكراسه، وكتاب الإيقاظ العلمي، وكتاب التاريخ والجغرافيا، فضلا عن كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية.
ودعت وزارة التربية الأولياء والتلاميذ إلى اعتماد هذه القائمة الرسمية عند اقتناء الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027، مؤكدة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالعناوين والرموز المرجعية متوفرة ضمن القوائم التي نشرتها للغرض.
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