تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة للافروبسكيت اقل من 18 سنة(ذكور): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الجزائري 67-70

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة للذكور اقل من 18 سنة مساء اليوم الاثنين امام نظيره الجزائري بنتيجة 67-70 ضمن الجولة الختامية من تصفيات المنطقة الاولى المؤهلة للافروبسكيت (الكوت ديفوار 2026) التي جرت قاعة البجاوي بصفاقس (س18).وكان المنتخب التونسي قد ضمن التاهل الى النهائيات القارية بعد تصدره لتصفيات المنطقة الاولى المؤهلة للافروبسكيت.-تونس 7 4-الجزائر 6 4-ليبيا 5 4