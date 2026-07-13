الفنانة التشكيلية التونسية حذامي سلطان تشارك في المعرض الدولي للفنون التقليدية بشنغهاي

شاركت الفنانة التشكيلية التونسية حذامي سلطان في الدورة 16 للمعرض الدولي للفنون التقليدية، الذي انتظم بمتحف شنغهاي للمجموعات الفنية بالصين من 11 جوان إلى 12 جويلية 2026، وذلك ضمن مشروع "ثقافة شنغهاي" المدعوم من حكومة شنغهاي.وشهدت هذه التظاهرة الفنية مشاركة أكثر من 1800 رسام ونحات من أكثر من 30 دولة، بعد أن خضعت الأعمال المشاركة إلى تقييم لجنة تحكيم مختصة، ما يجعلها من أبرز المواعيد الدولية المخصصة للفنون التقليدية.ومثّلت الفنانة التونسية بلادها بلوحة بعنوان "على أبواب المدينة"، أنجزتها بتقنية الأكريليك على القماش، بأبعاد 93 × 60 سم، واستلهمت فيها عناصر من العمارة والتراث الحضاري التونسي.وفي إطار دعم المشاركات التونسية في التظاهرات الثقافية الدولية، واكبت سفارة الجمهورية التونسية ببكين مشاركة الفنانة التشكيلية حذامي سلطان، وفق بلاغ نشرته السفارة اليوم الاثنين، مؤكدة أهمية الحضور التونسي في المحافل الفنية الدولية ودوره في تعزيز التبادل الثقافي بين تونس والصين.كما التقت حذامي سلطان، على هامش المعرض، مدير متحف شنغهاي للمجموعات الفنية وعددًا من الفنانين والزوار، حيث قدّمت أعمالها الفنية وتبادلت الآراء حول آفاق التعاون الثقافي والفني بين البلدين.وتعد مشاركة هذه الفنانة التونسية في هذا الحدث الدولي فرصة للتعريف بالإبداع التشكيلي التونسي وإبراز حضوره في التظاهرات الفنية العالمية.يُذكر أن حذامي سلطان، وهي خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، راكمت تجربة فنية من خلال مشاركات ومعارض داخل تونس وخارجها، من بينها معرضا "حنين" و"طيب الذاكرة". وتتميز أعمالها باستلهام التراث المعماري والحضاري التونسي ضمن مقاربات تشكيلية معاصرة.