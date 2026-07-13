وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء المكتب الجامعي للسّباحة

اجتمع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الاثنين بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للسباحة ضمن سلسلة من الاجتماعات الدّورية، ستعقد مع الجامعات الرياضية لاصلاح واقع الرياضة التونسية في مختلف الاختصاصات لاسيما منها الرياضات الفردية والاطلاع على وضعيتها وتذليل كل الصعوبات القائمة.واستمع وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة الى مشاغل المكتب الجامعي على كل المستويات مستفسرا على وضعية كل الرياضيين بتونس وخارجها، حيث شدد على ضرورة توفير كل الظروف المادّية واللّوجستية والفنّية اللازمة والاحاطة النفسيّة برياضيينا وأبطالنا خاصّا بالذكر أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي وجميلة بولكباش لاعدادهم للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الاقليمية القارية والدولية وتشريف الراية الوطنية .كما أكد الوزير المراهنة على الطاقات الشابة الواعدة وافرادهم بعقود اهداف لتشجيعهم على تحقيق أفضل النتائج والتألق رياضيا وخلق أجيال جديدة من الابطال وحسن الاستثمار في هذه المواهب وتعزيز انتمائهم للوطن فتونس كانت ولاتزال ولّادة للابطال في كل الرياضات رغم محدودية الامكانيات.كما شدد المورالي على ضرورة صرف مستحقات الرياضيين في آجالها وصرف كل الاعتمادات الخاصة بالسبّاحين خلال هذا الاسبوع لتمكينهم من إجراء تربصاتهم في افضل الظروف والتواصل معهم باستمرار لمتابعة وضعياتهم وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم، معلنا انه ابتداءً من سنة 2027 سيتم تحويل الاعتمادات للجامعات الرياضية لاقتناء التجهيزات الرياضية وفق احتياجاتهم وطبقا للمعايير الدولية وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتمكين الرياضيين من التجهيزات في الآجال.