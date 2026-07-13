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تونس ضيف شرف الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب.. استعدادات متواصلة لإنجاح المشاركة التونسية

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 23:14 قراءة: 1 د, 39 ث
      
تتواصل الاستعدادات لمشاركة تونس ضيف شرف الدورة التاسعة والستين لمعرض بلغراد الدولي للكتاب، التي ستقام بالعاصمة الصربية بلغراد من 23 إلى 31 أكتوبر 2026، وذلك عبر استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالحضور التونسي في هذا الموعد الثقافي الدولي.
 
وفي هذا الإطار، التأم اجتماع عمل ضم سفيرة تونس لدى صربيا، إيمان العجيلي العمّاري، ومدير معرض بلغراد الدولي للكتاب، نيكولا بانكوفيتش، وعددا من مسؤولي إدارة المعرض، لمتابعة تقدم الاستعدادات الخاصة بالمشاركة التونسية.، وفق ما ورد في بلاغ على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

 
وتناول الاجتماع مختلف الجوانب المتعلقة بإعداد الجناح التونسي والبرنامج الثقافي المصاحب، إلى جانب ترتيبات حفل الافتتاح الرسمي والمسائل الفنية والإعلامية والتنظيمية، بما يضمن حضورا يليق بمكانة تونس بصفتها ضيف شرف هذه الدورة.
 

وأكد الجانب التونسي الحرص على توفير جميع مقومات نجاح هذه المشاركة، باعتبارها فرصة لإبراز ثراء المشهد الثقافي التونسي والتعريف بالإنتاج الفكري والأدبي والإبداعي الوطني، فضلا عن دعم التعاون الثقافي بين تونس وصربيا وتطوير آفاق التبادل بين الفاعلين في قطاع النشر والكتاب.
 
وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا، بما يمنحها بعدا رمزيا وثقافيا يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
 
من جانبه، اعتبر مدير المعرض اختيار تونس ضيف شرف للدورة التاسعة والستين تتويجا لمشاركاتها السابقة في هذه التظاهرة الثقافية، معربا عن ثقته في أن يكون الحضور التونسي من أبرز محطات الدورة المقبلة، بالنظر إلى ما تزخر به تونس من إرث ثقافي وأدبي وحضاري.
 
واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال مختلف الترتيبات، بما يضمن إنجاح المشاركة التونسية في هذا الحدث الثقافي الدولي.
 
ويعد معرض بلغراد الدولي للكتاب من أعرق وأكبر التظاهرات الثقافية في منطقة جنوب شرق أوروبا، إذ يستقطب سنويا مئات دور النشر وآلاف الكتّاب والمهنيين من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن عشرات الآلاف من الزوار. ويشكل اختيار دولة ضيف شرف تقليدا ثقافيا يتيح لها تقديم برنامج متكامل للتعريف بأدبها وفنونها وتراثها، بما يعزز حضورها الثقافي على الساحة الدولية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات النشر والترجمة والتبادل الثقافي.
 
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