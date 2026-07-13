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المصادقة على 3 ملفات جديدة ضمن برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 20:52 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تمّت المصادقة اليوم الاثنين بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات لى ثلاثة ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جمليّة بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار.

كما صادق أعضاء اللجنة على أعمال اللّجنة المضيّقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة يوم الأربعاء 8 جويلية على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح ناهزت 12 مليون دينار.


وجرت المصادقة أيضا على 55 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4.5 مليون دينار ومنح قدرها حوالي 1.76 مليون دينار


وأشرف على اجتماع اللجنة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري وحضره عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خالد السلامي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتّخطيط والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى المديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي بثينة بوكمشة وعدد من الإطارات العليا للوزارة
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