النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى اعتماد معايير شفافة لضمان تغطية إعلامية مهنية للمهرجانات الصيفية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارات المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل في الآن ذاته حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة الثقافية.وأكدت النقابة، في وثيقة توجيهية أصدرتها اليوم الاثنين، أن المهرجانات والتظاهرات الثقافية تمثل مرفقا ذا مصلحة عامة، وهو ما يقتضي توفير شروط تغطية إعلامية تقوم على احترام حرية الصحافة والشفافية والمساواة بين مختلف المؤسسات الإعلامية.وأوضحت أن هذه الوثيقة جاءت على خلفية ما تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة من صعوبات رافقت تغطية عدد من المهرجانات، من بينها مهرجانات قرطاج والحمامات ونابل وبنزرت، وشملت أساسا غياب معايير واضحة لإسناد الاعتمادات، ورفض بعض المطالب دون تعليل، وتأخر الرد عليها، إلى جانب التمييز بين وسائل الإعلام، ومنع صحفيين ومصورين من النفاذ إلى الفضاءات المخصصة للتغطية، فضلا عن ضعف التواصل الرسمي وغياب مخاطب مباشر لمعالجة الإشكاليات الميدانية.ودعت النقابة إدارات المهرجانات، قبل انطلاق كل دورة، إلى نشر سياسة إعلامية واضحة تتضمن شروط وإجراءات الحصول على الاعتماد وآجال إسناده والوثائق المطلوبة وحقوق وواجبات الصحفيين ووسائل الاتصال بفريق الإعلام، مع نشر هذه المعطيات على الموقع الرسمي وصفحات المهرجان.كما شددت على ضرورة اعتماد آلية شفافة لمعالجة مطالب الاعتماد، تقوم على تحديد آجال قصوى للرد، وتعليل قرارات الرفض عند الاقتضاء، مع إتاحة إمكانية التظلم لدى إدارة المهرجان، معتبرة أن الاعتماد وسيلة لتنظيم العمل الصحفي وليس امتيازا يمنح بصورة انتقائية.وفي ما يتعلق بمهام المكلف بالإعلام، أوصت الوثيقة بحصر دوره في التواصل مع وسائل الإعلام، والرد على استفساراتها، والتنسيق مع إدارة المهرجان، ومعالجة الإشكاليات التي قد تطرأ أثناء التغطية، معلنة في هذا السياق أنها ستعتمد مؤشرا لقياس مدى احترام المهرجانات لحقوق الصحفيين في ممارسة عملهم.وخلال التغطيات الميدانية، أوصت النقابة بتوفير فضاءات وتجهيزات ملائمة للعمل الصحفي، تشمل منصات مخصصة للصحفيين والمصورين، ومساحات للتصوير من زوايا مختلفة، ومراكز إعلام وفضاءات عمل مجهزة بالاتصال بالإنترنت متى توفرت الإمكانيات.كما دعت إلى تمكين جميع وسائل الإعلام من الحصول على المعلومات والبلاغات والبرامج والتغييرات والتصريحات في التوقيت نفسه ودون تمييز، مع تسهيل النفاذ إلى المتحدثين الرسميين والفنانين وفق برنامج معلن مسبقا، وعدم فرض قيود على التصوير أو التسجيل أو إجراء المقابلات إلا إذا كانت مبررة باعتبارات قانونية أو تعاقدية أو أمنية يتم إعلام الصحفيين بها مسبقا.وأكدت الوثيقة كذلك أهمية إحداث آلية عاجلة لمعالجة الإشكاليات التي قد تعترض الصحفيين أثناء أداء مهامهم، بالتنسيق مع وحدة الرصد التابعة للنقابة.وفي المقابل، جددت النقابة دعوتها إلى الصحفيين والمصورين الصحفيين لاحترام قواعد السلامة والتنظيم الداخلي للمهرجانات، وإبراز بطاقات الاعتماد عند الطلب، واحترام حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات المهنة، مذكّرة بأن بطاقات الاعتماد شخصية ولا يجوز استعمالها من قبل أشخاص آخرين.كما وضعت النقابة على ذمة الصحفيين والمكلفين بالاتصال في المهرجانات الصيفية أرقاما هاتفية للتنسيق المباشر مع وحدة الرصد قصد متابعة الإشكاليات الميدانية والتدخل عند الاقتضاء.