تعزيز قسم المخبر والتحاليل الطبية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بتجهيزات حديثة

تعزز قسم المخبر والتحاليل الطبية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى باقتناء أجهزة مخبرية حديثة ومتطورة، في إطار مواصلة تحديث تجهيزاته الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتشخيصية، وفق ما أعلنته إدارة المستشفى في بلاغ نشرته اليوم الاثنين.وشمل هذا التعزيز جهازًا متطورًا لإجراء تحاليل تعداد الدم الكامل، يتميز بدقة عالية وسرعة في إنجاز النتائج، إلى جانب جهاز حديث مخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم، بما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة تدعم التشخيص الطبي وتسهم في تحسين التكفل بالمرضى.وأضاف ذات المصدر أن اقتناء هذه التجهيزات يندرج في إطار استراتيجية المستشفى الرامية إلى تحديث بنيته التحتية الطبية وتطوير منظومته المخبرية، بما يعزز قدراته التشخيصية ويرتقي بجودة الرعاية الصحية والخدمات المسداة لفائدة المرضى.واعتبرت إدارة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أن هذا التعزيز يجسد حرص المؤسسة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال التحاليل الطبية، ودعم قدراتها الفنية بما يسهم في تحسين الأداء المخبري والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.