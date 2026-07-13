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مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية ونظيره الفرنسي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie-france2015.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 20:27 قراءة: 0 د, 20 ث
      
جرت اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الفرنسي "لورون نونيز".

وتطرق الوزيران خلال المكالمة، إلى جملة من المسائل التي تهم إختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.


كما مثلت المكالمة مناسبة، للنظر في سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين في مجالات الاختصاص، بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
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