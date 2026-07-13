أريانة: السيطرة على حريق بجبل الشرف بجعفر

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20:41 - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى اعتماد معايير شفافة لضمان تغطية إعلامية مهنية للمهرجانات الصيفية
20:33 - تونس ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تختبران تقنية مبتكرة من خلال أول تجربة ميدانية للحد من تبخر المياه.
الاثنين 13 جويلية 2026 | 28 محرم 1448
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