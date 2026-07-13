أريانة: السيطرة على حريق بجبل الشرف بجعفر

سيطرت فرق الحماية المدنية على حريق نشب عشية اليوم الاثنين بجبل الشرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية أريانة.وأوضح معتمد رواد، ضياء الحق العبيدي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الحريق طال مساحة محدودة ولو لم تتم السيطرة عليه بسرعة لامتد على مساحة اكبر بكثير.