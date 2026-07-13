بلدية تونس: لاطلاع على وضعية السوق البلدي بحي ابن خلدون 1 ومعاينة الفضاء البديل

مثل الاطلاع على وضعية السوق البلدي بحي ابن خلدون 1 ومعاينة الفضاء البديل، محور الزيارة الميدانية التي أدتها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، اليوم الاثنين لهذه السوق، بحضور عدد من النواب المحليين والإطارات بالمصالح البلدية المعنية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع والفضاءات البلدية.وشكلت هذه الزيارة مناسبة، لتأكيد على ضرورة مواصلة أشغال الصيانة والتعهد الدوري، بما يضمن تحسين ظروف الاستغلال والمحافظة على هذا المرفق البلدي في أفضل حالاته، وفق بلاغ نشرته البلدية.كما تضمنت الزيارة، الوقوف على مدى جاهزية الفضاء البديل من الناحية الفنية والتنظيمية لاستقبال الباعة، وعرض مختلف الترتيبات اللوجستية والإدارية الكفيلة بإنجاح عملية الانتقال، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة التي تضمن استمرارية النشاط التجاري دون تعطيل.وأكدت دلدول، على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح البلدية وتسريع نسق التدخلات المبرمجة، بما يضمن حسن استغلال الفضاءات التجارية البلدية والارتقاء بجودة الخدمات.