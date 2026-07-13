أيام قرطاج المسرحية تفتح باب الترشحات للمشاركة في دورتها السابعة والعشرين

أعلنت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية عن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين للمهرجان، التي ستقام من 21 إلى 28 نوفمبر 2026، داعية الفرق المسرحية المحترفة إلى تقديم ملفاتها للمشاركة في مختلف مسارات التظاهرة قبل يوم 31 جويلية الجاري.وأوضحت الهيئة، في بلاغ أصدرته، أن باب الترشح مفتوح أمام الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية والعروض الموازية، كما يشمل مسار “عروض مسرح العالم” الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة المقيمين بالخارج.واشترطت إدارة المهرجان أن تكون الأعمال المترشحة، بالنسبة إلى العروض التونسية والعربية والإفريقية، قد أُنتجت بعد غلق باب الترشحات للدورة السابقة في 31 أوت 2025، مؤكدة أن كل مخرج لا يمكن أن يشارك بأكثر من عمل واحد ضمن برنامج الدورة.كما تنص شروط المشاركة على التزام الفرق التي يقع اختيارها ضمن المسابقة الرسمية بتقديم عرضين في اليوم نفسه وبالفضاء الذي تحدده إدارة المهرجان، مع إمكانية برمجة أكثر من عرض للأعمال المشاركة ضمن العروض الدولية والعروض الموازية في عدد من جهات الجمهورية، بالتنسيق مع الهيكل المنتج.وفي ما يتعلق بالجوانب اللوجستية، تتحمل الفرق المشاركة نفقات النقل الدولي وشحن الديكور والتجهيزات الخاصة بالعروض، بينما تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة الكاملة للممثلين والمخرج وثلاثة تقنيين، إضافة إلى النقل الداخلي، بالنسبة إلى الفرق القادمة من خارج تونس، وذلك في حدود خمسة عشر مشاركا عن كل عمل.ويتضمن ملف الترشح السيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم الشخصية، والملف الفني والصحفي للعمل، والملف التقني الذي يحدد تفاصيل الديكور والاحتياجات الركحية، إلى جانب شهادة تثبت تقديم العرض لأول مرة، وتسجيل سمعي بصري كامل بجودة عالية، فضلا عن صور جوازات السفر بالنسبة إلى الفرق الأجنبية.كما ألزمت إدارة المهرجان الفرق التي يقع اختيارها بتوفير ترجمة ضوئية باللغتين الفرنسية والإنقليزية للعروض المشاركة في مختلف مسارات التظاهرة، وبالالتزام بتقديم العرض وفق النسخة التي اطلعت عليها لجنة المشاهدة والاختيار، سواء من حيث العناصر الفنية أو السينوغرافية أو التقنية.وأكدت الهيئة المديرة أن الملفات التي ترد بعد انتهاء الآجال المحددة أو التي لا تستوفي شروط المشاركة أو تفتقر إلى الوثائق المطلوبة لن يتم قبولها.وحددت إدارة أيام قرطاج المسرحية يوم 31 جويلية 2026 آخر أجل لإيداع الترشحات، مشيرة إلى أن التسجيل يتم حصريا عبر الاستمارة الإلكترونية التي وضعتها للغرض.