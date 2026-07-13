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كاس العالم 2026 : توماس هيلمر ينتقد غياب الروح القتالية في المنتخب الألماني

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 16:47 قراءة: 1 د, 9 ث
      
انتقد المدافع السابق للمنتخب الألماني توماس هيلمر افتقار لاعبي "الماكينات" إلى العقلية والشغف, مما أدى إلى خروجهم المبكر من كأس العالم 2026.

وقال هيلمر في تصريح اعلامي اليوم الاثنين:" ما يثير قلقي ليس عدم امتلاكنا لأفضل اللاعبين من حيث الأداء أو العمق, بل يتعلق الأمر بالروح القتالية, والإصرار, ورفض الاستسلام, وهي الميزات التي صنعت قوتنا في السابق".

وأشار هيلمر الذي خاض 68 مباراة دولية مع ألمانيا وتوج بلقب أمم أوروبا 1996, :" أن المنتخبات التي تصنف على أنها صغيرة" قدمت على الأقل كل ما لديها" مضيفا" ينتابني شعور في بعض الأحيان بأن تمثيل المنتخب الوطني لم يعد أمرا مميزا لدى اللاعبين اليوم".
وأضاف هيلمر البالغ من العمر 61 عاما :" بالنسبة لي, كان السفر لخوض مباراة دولية هو أعظم شيء في العالم, ولم يكن يهم إن كانت المواجهة أمام لوكسمبورغ أو البرازيل(...) فلم يكن هناك أي فرق على الإطلاق, نحن بحاجة للعودة إلى تلك النقطة التي نشعر فيها بأن المشاركة في البطولات الكبرى تمثل حدثا استثنائيا".
وأعرب عن أمله في أن يتمكن يورغن كلوب المرشح لتدريب المنتخب الألماني من قلب الأوضاع مجددا"موضحا" أعتقد أنه قادر على كسب اللاعبين وزرع العقلية والروح الصحيحة التي افتقدناها مؤخرا(...) بالتأكيد هو لا يملك خيارات واسعة من اللاعبين, لكنني أثق في قدرته على استخراج أفضل ما لدى الجميع ".

وودع المنتخب الألماني منافسات المونديال الحالي من الدور السادس عشر بركلات الترجيح أمام باراغواي, وذلك بعد خروجه من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.
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