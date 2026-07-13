تقدم تركيز الموقع الالكتروني الرسمي لمؤسسة فداء محور جلسة عمل

مثل التقدّم في تركيز الموقع الالكتروني الرسمي لمؤسسة فداء، جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين، باشراف رئيس المؤسسة أحمد جعفر، وذلك في إطار تطوير آليات التواصل الالكتروني.وتمّ بالمناسبة، عرض الصيغة الأولى لهذا الموقع والاطلاع على بعض التجارب المقارنة، والتأكيد على ضرورة أن يتضمن الموقع خدمة تفاعلية تسمح لمنظوري المؤسسة بمتابعة سير ملفاتهم ومطالبهم، بعد أن تمّ استكمال منظومة الحقوق والمنافع المادية المسندة إليهم من منح وجرايات.كما تم التأكيد على ضرورة ادراج إمكانية التواصل المباشر على الموقع الجديد، وكذلك ادراج بيانات تخص حفظ الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى الاستشهاد بصفة دورية، وفاء لدماء شهداء تونس الأبرار، وفق بلاغ نشرته المؤسسة.وتمّ في ختام جلسة العمل، الإتفاق بالخصوص على عقد جلسات أخرى بخصوص الصيغة الأوليّة لموقع الواب، مع تقديم الملاحظات للشركة المتعهدة بالإنجاز، ومزيد الاستئناس بالتجارب المقارنة الشبيهة بمؤسسة فداء.