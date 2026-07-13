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مدنين: بلدية جربة حومة السوق تنظّم النسخة السابعة من مبادرة "يوم البيئة"

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 20:10 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نظّمت بلدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين، أمس الأحد، النسخة السابعة من فعاليات "يوم البيئة"، وهو تقليد دأبت البلدية على تنظيمه في ثاني أحد من كل شهر، وتتضافر فيه جهودها مع جهود المواطن ومكونات المجتمع المدني لتحسين المشهد البيئي بالمنطقة، وإرساء ثقافة وسلوك بيئي سليم، وتنمية الوعي البيئي، بما يخلق شراكة فاعلة بين البلدية والمواطن من أجل بيئة أفضل.

وبسبب ارتفاع شدة الحرارة، اقتصرت التدخلات أمس على  الآليات وعدد من عملة البلدية، لتشمل نهج بومسور انطلاقا من مدرسة 2 مارس الى خلف الجامع الجديد، ونهج التعمير وعدد من النقاط الاخرى، على ان تستكمل التدخلات المبرمجة خلال الاسبوع الجاري من خلال إصلاح الأرصفة، ودهن حواشي الرصيف، وعدة أشغال أخرى، معوّلة على مشاركة المواطن وانخراطه الفاعل في هذه التظاهرة التي أصبحت من التقاليد البيئية المهمة التي حرصت البلدية على تنفيذها في موعدها رغم الصعوبات المناخية يوم أمس.


يذكر أنّ يوم البيئة الذي وضعته البلدية، تحت شعار "معا يد واحدة من أجل مدينة أجمل ومحيط انظف"، تميز في دوراته السابقة بالتباين من دورة الى اخرى، ومن حي إلى آخر،  ليشهد احيانا انخراطا وتفاعلا مهما من المواطنين، وأحيانا أخرى غيابا وضعفا في الاقبال، إلا ان البلدية تواصل في تنفيذه وتسخر كل امكانياتها لانجاحه.
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