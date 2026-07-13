بودربالة يستمع إلى مشاغل المجالس المحلية ببنزرت الجنوبية وتطاوين

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، أعضاء من المجلس المحلي، وأعضاء المجالس المحلية، بحضور نائبي الجهتين، حيث تم عرض أبرز الإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها هذه المناطق.وخلال لقائه بأعضاء المجلس المحلي، استمع بودربالة إلى جملة من المطالب، من بينها تحسين التزود بالماء الصالح للشرب، وتهيئة المسالك الفلاحية، ومعالجة إشكاليات البنية التحتية والوضع البيئي، إلى جانب المطالبة بإحداث بلدية خاصة بالمنطقة بالنظر إلى كثافتها السكانية التي تتجاوزكما أشار أعضاء المجلس إلى غياب عدد من المرافق الإدارية والتربوية والصحية، وإلى عدم تحيين مثال التهيئة العمرانية منذ سنة، وهو ما ساهم، وفق تقديرهم، في انتشار البناء الفوضوي، داعين إلى مراجعة بعض النصوص القانونية لمعالجة الإشكاليات العقارية.وفي لقاء ثان، تحادث رئيس البرلمان مع أعضاء المجالس المحلية، الذين استعرضوا تعطل عدد من مشاريع التنمية، وتفشي البطالة، والنقص في التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب الصعوبات المتعلقة بالنقل والخدمات الصحية والمرافق العمومية.كما دعوا إلى إيجاد حلول لتأخر صرف أجور أعوان، وتفعيل القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مع تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجهة لدعم الاستثمار وخلق مواطن الشغل.وأكد إبراهيم بودربالة، بالمناسبة، أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية باعتبارها حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، داعيا أعضاءها إلى ترتيب أولوياتهم وصياغة مقترحاتهم وإحالتها إلى نواب الشعب المعنيين، قصد متابعتها لدى الجهات المختصة عبر الآليات الدستورية المتاحة للبرلمان.