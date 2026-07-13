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بودربالة يستمع إلى مشاغل المجالس المحلية ببنزرت الجنوبية وتطاوين

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 18:07 قراءة: 1 د, 11 ث
      
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين بقصر باردو، أعضاء من المجلس المحلي بنزرت الجنوبية، وأعضاء المجالس المحلية بني مهيرة والصمار وتطاوين الشمالية، بحضور نائبي الجهتين، حيث تم عرض أبرز الإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها هذه المناطق.

وخلال لقائه بأعضاء المجلس المحلي بنزرت الجنوبية، استمع بودربالة إلى جملة من المطالب، من بينها تحسين التزود بالماء الصالح للشرب، وتهيئة المسالك الفلاحية، ومعالجة إشكاليات البنية التحتية والوضع البيئي، إلى جانب المطالبة بإحداث بلدية خاصة بالمنطقة بالنظر إلى كثافتها السكانية التي تتجاوز 80 ألف نسمة.


كما أشار أعضاء المجلس إلى غياب عدد من المرافق الإدارية والتربوية والصحية، وإلى عدم تحيين مثال التهيئة العمرانية منذ سنة 2008، وهو ما ساهم، وفق تقديرهم، في انتشار البناء الفوضوي، داعين إلى مراجعة بعض النصوص القانونية لمعالجة الإشكاليات العقارية.


وفي لقاء ثان، تحادث رئيس البرلمان مع أعضاء المجالس المحلية بني مهيرة والصمار وتطاوين الشمالية، الذين استعرضوا تعطل عدد من مشاريع التنمية، وتفشي البطالة، والنقص في التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب الصعوبات المتعلقة بالنقل والخدمات الصحية والمرافق العمومية.

كما دعوا إلى إيجاد حلول لتأخر صرف أجور أعوان شركة البستنة بتطاوين، وتفعيل القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مع تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجهة لدعم الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

وأكد إبراهيم بودربالة، بالمناسبة، أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية باعتبارها حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، داعيا أعضاءها إلى ترتيب أولوياتهم وصياغة مقترحاتهم وإحالتها إلى نواب الشعب المعنيين، قصد متابعتها لدى الجهات المختصة عبر الآليات الدستورية المتاحة للبرلمان.
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