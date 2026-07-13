القيروان: تدشين محطة تحويل الكهرباء الى الجهد العالي والمتوسط بزعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبيّة

تم اليوم الاثنين تدشين وإعطاء إشارة انطلاق الاستغلال الفعلي لمحطة تحويل الكهرباء الى الجهد العالي والمتوسط بمنطقة زعفرانة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية والمنجزة بكلفة جملية ناهزت 25 مليون دينار، وذلك باشراف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، ووالي القيروان، ذاكر البرقاوي، وعدد من الاطارات المركزية والجهوية والمحلية.وأفاد رئيس مشروع إنجاز هذه المحطة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، وجدي العجيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المشروع سيساهم في دعم الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات المسداة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مضيفا أن محطة "زعفرانة" تعدّ إنجازا طاقيا استراتيجيا تم التخطيط له صلب المخطط التنموي الثالث عشر للدولة.وبيّن العجيمي أنه تم ربط هذه المحطة بمحطات تحويل "مساكن 2"، وقد انطلق التشغيل التجريبي تدريجيا في 5 جويلية الجاري لجزء الجهد العالي، ليتم اليوم تشغيل الجهد المتوسط بطاقة أولية تقارب 10 ميجاوات (بين 200 و400 أمبير)، على أن يقع بلوغ القيمة الجملية 80 ميجاوات تدريجيا.ولم يخل مسار إنجاز هذه المحطة من التعطيلات، وفق تلمتحدث، حيث تم توقيع عقد انجاز المشروع منذ عام 2020، إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كورونا"، والتبعات اللوجستية للحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في تأخير الآجال المحددة للمشروع، قبل أن تنجح الجهود الوطنية المشتركة في تذليل العقبات وتفادي الأسوأ وإنقاذ هذا المشروع الحيوي، وفق تعبيره.وفي سياق متصل، شدّد المعتمد الأول لولاية القيروان سامي العايدي على أن هذا الإنجاز سينهي تماما الاضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائي التي كانت تشهدها المنطقة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية والمناطق الفلاحية المجاورة التي كانت تعاني سابقا من ضعف الشبكة القادمة من منطقة الغابات بالقيروان الشمالية، معتبرا أن هذا الصيف سيمر دون تسجيل أي انقطاعات، على حدّ قوله.أما جغرافيا، أكد سامي العايدي أن هذا المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين جودة التزوّد بالكهرباء، وإنهاء معضلة ضعف التيار الكهربائي، والاضطرابات التي كانت تؤرق المنطقة الجنوبية للولاية، مضيفا أن خدماته ستشمل بشكل مباشر معتمديات بوحجلة، ونصر الله، ومنزل مهيري، والشراردة، والقيروان الجنوبية، إلى جانب ربطها الشبكي الذي سيعزز استقرار الطاقة على كامل الولاية، لا سيما في فترات ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.يذكر أن محطة "زعفرانة" بالقيروان تعدّ المحطة الأولى لبرنامج وطني تقوده الشركة التونسية للكهرباء والغاز يشمل 17 محطة تحويل في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث من المنتظر أن تشمل المراحل القادمة تدشين محطات مماثلة في بنقردان بمدنين، تليها محطة بئر شعبان بولاية القصرين، ثم محطات بمناطق أخرى لضمان الأمن الطاقي على كامل تراب الجمهورية.يارا