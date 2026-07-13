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سليانة: اندلاع حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برقو

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 16:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اندلع، ظهر اليوم الإثنين، حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برقو التابعة لولاية سليانة، وفق ما أكّده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، جمال الفرشيشي.
وبيّن الفرشيشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وحدات الحماية المدنية منعت، بمعاضدة أعوان الغابات، تسرّب ألسنة اللهب إلى التجمّعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق، ومازالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برقو.
وأضاف أنّه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات وعدد من الآليات الثقيلة، للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا، وفق تأكيده.

أمم
 
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